ゴミ処理施設やゴミ収集車の火災が急増している。原因として多いのは小型充電池としてよく使われるリチウムイオン電池だが（前編）、それ以外にもゴミ処理の現場では、清掃員がケガをするようなさまざまな事故が発生している。火災やケガを引き起こす「危険なゴミ」について、ゴミ清掃員とお笑い芸人の二足のわらじで活動するマシンガンズ・滝沢秀一さんに聞いていく。（ITジャーナリスト石井英男）リチウムイオン電池以外にも、