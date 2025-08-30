サンディスクは、クリエイターおよびプロフェッショナル向けに設計された「WD Blue® SN5100 NVMe™ SSD」を発表した。 （関連：【画像】「WD Blue® SN5100 NVMe™ SSD」製品画像） 本製品は、前世代モデルと比べて約30%スピードが向上したモデルだ。BiCS8 QLC 3D NANDとCMOS Bonded to Array（CBA）テクノロジーによって、1TB、2TBモデルで最大7,100MB/秒の読み出し速度を実現した。