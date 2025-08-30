アメリカ・テキサス州で、トランプ大統領が所属する共和党にとって有利となる選挙区の区割り変更が29日、成立しました。テキサス州のアボット知事は29日、共和党にとって有利となる選挙区の区割り変更について署名しました。テキサス州の選挙区の区割りをめぐっては、トランプ大統領が来年の中間選挙を見据えて、共和党が有利となるように変更を求めていて、共和党が多数派を占める州議会の下院と上院では、23日までに変更案が可決