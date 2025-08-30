劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、ufotableの公式Xで善逸のイラストが公開された。目を閉じながら雷の呼吸を使う姿が描かれており、ネット上で話題となっている。【画像】かっけぇ…雷バチバチ！覚醒した善逸公開された『鬼滅の刃』イラスト今作では善逸の物語も展開され、戦闘シーンも盛りだくさん。そんなシーンの一部を描いたイラストにファンは「善逸の覚醒カッコよかったです」「善逸