３０日午前１時２９分ごろ、宮城県で震度４、福島県、山形県、岩手県、青森県で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖。震源の深さは約４０キロで、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・７と推定される。神奈川県内では、横浜市中区、川崎市川崎区や幸区、多摩区、宮前区、茅ケ崎市、湯河原町で震度１を観測した。