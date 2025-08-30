29日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋は、韓国のバレーボールチーム「天安現代キャピタルスカイウォーカーズ」とフレンドリーマッチを開催することをクラブ公式サイトで発表した。 現代キャピタルを率いているのは、元男子日本代表監督のフィリップ・ブラン監督。昨季、レギュラーシーズン（RS）では30勝6敗という圧倒的な強さを