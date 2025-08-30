フリーアナウンサー徳光和夫（84）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。来年3月に開催されるWBCの独占中継権を米動画配信大手、Netflixが獲得したことについてコメントした。徳光はオープニングで「我々野球ファンにとっては青天のへきれきなんでありますが」と前置きし、NetflixがWBCの独占中継権を獲得した話題に触れた。「WBC熱の高い日本を黒船が狙い撃