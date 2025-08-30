¸µÎ¦¾å¼«±Ò´±¤Ç¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤Îº´Æ£Àµµ×»á¤¬30Æü¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò·è¤á¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤òµ­Ì¾¼°¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ­¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Öµ­Ì¾¼°¡×¤Î¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤Î¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£º´Æ£»á¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬ËÉ±ÒÂç¿Ã»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²