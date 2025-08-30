「浮気の証拠には『強い』『弱い』という概念が存在する」──第1回でそう明かしたのは、浮気調査をして15年、手がけた件数が累計1000件を超える探偵・小沢氏だ。いわく、法廷で有効な浮気の証拠には、言い逃れできるかできないかを分ける「強弱」があるが、“一撃KO”となる超強力なものもあるという。【写真】浮気疑惑…日常生活での“小さな証拠”ちなみに日本には「探偵業法」（『探偵業の業務の適正化に関する法律』）とい