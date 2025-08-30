31日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）は、MCの藤井隆と井上咲楽が大分県宇佐市へ。言うことなすこと“なんか変”な不思議ボーイと、なぜかそこに惹かれてしまった女性の新婚夫婦が登場する。 【写真】見た目は爽やかだけど…“なんか変”な夫 2人はマッチングアプリで出会った。メッセージのやりとりや電話を何回か重ね、初デートの日を決めたところで、夫