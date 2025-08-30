エサ求めて？警戒心ゼロのイノシシが接近山形・大江町で6日午前10時半頃に撮影されたのは、おしりをこちらに向けて、トコトコと歩くイノシシの姿。車が来ているのに気づいたのか、こちらを振り向くと、しっぽを左右に振りながら運転席の方へ近寄ってくる。目撃者：私の常識では、すぐ逃げるという感覚だったので、それがあれだけしっぽフリフリして寄ってきたので、それは本当にびっくりしました。イノシシは車が動いても離れる気