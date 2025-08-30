マンチェスター・ユナイテッドFWアントニーは今夏の移籍が望ましいとされている選手の一人だ。アントニー、ジェイドン・サンチョ、マーカス・ラッシュフォード、アレハンドロ・ガルナチョ、タイレル・マラシアの5人はファーストチームと別でのトレーニングを命じられており、現地メディアからは“爆弾部隊”の通称で呼ばれていた。ラッシュフォードはバルセロナへのローンが決まり、ガルナチョはチェルシー移籍でおおむね合意に達