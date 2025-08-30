◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝８月３０日、栗東トレセンアイルトン（牡２歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父ダノンスマッシュ）は、この日は角馬場で軽く運動を行った。中尾助手は「追い切った後も落ち着いているのは好材料ですね。レース後からトモ（後肢）の弱さを意識して乗っていますが、しっかりしてきました」とうなずいた。デビュー戦の前走は２着だったが、今回も出走している