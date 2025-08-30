８月３０日の札幌１Ｒ・２歳未勝利（牝馬限定、芝１５００メートル＝８頭立て）は、２番人気のラスティングスノー（牝、美浦・池上昌和厩舎、父モズアスコット）が、鮮やかな逃げ切りでデビュー２戦目の初勝利を飾った。近親に１７年に日本ダービー馬レイデオロがいる血統。勝ち時計は１分３１秒９（稍重）。外の７番枠からハナを主張した。道中はリズム良く運んで、直線でも脚いろは鈍らず、追いすがる２着のエリカビアリッツ