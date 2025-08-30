高齢者グループホームの跡地で献花する、施設を運営していた社団医療法人の佐藤弘明常務理事＝30日午前、岩手県岩泉町岩手県や北海道に大きな被害をもたらした2016年の台風10号豪雨災害から9年となった30日、入所者9人全員が死亡した岩手県岩泉町の高齢者グループホーム「楽ん楽ん」跡地で、遺族や運営していた法人の職員らが献花台に手を合わせ、追悼した。平屋建ての楽ん楽んには、氾濫した近くの川の濁流が押し寄せた。施設