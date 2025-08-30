無免許運転で女児をひき逃げしたとして、大阪府警黒山署は２９日、堺市北区の自営業の男（５１）を自動車運転死傷行為処罰法違反（無免許過失運転致傷）と道路交通法違反（ひき逃げ）の疑いで逮捕した。容疑を認めているという。発表によると、男は２８日午後２時２５分頃、同市美原区の市道で無免許で軽乗用車を運転し、女児（９）が乗る自転車と衝突。女児に頭を打つ軽傷を負わせたが、走り去った疑い。同署によると、男は