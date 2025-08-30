アルビレックス新潟は30日、入江徹監督が新型ウイルス感染症（COVID-19）に感染したことを発表した。発表によると、入江監督は8月28日（木）深夜に発熱、29日（金）の朝に喉の痛みを発症し、同日に検査を実施した結果、新型ウイルス感染症（COVID-19）感染と診断されたという。このため、31日に予定されている2025明治安田J1リーグ第28節の浦和レッズ戦を含めて、入江監督が復帰するまでは吉本岳史ヘッドコーチが指揮を執る