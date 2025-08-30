◆ ブルペン転向から1週間で放出へボストン・レッドソックスは現地時間29日、ウォーカー・ビューラー投手（31）をリリースしたことを発表した。ビューラーは2017年にドジャースでMLBデビューを飾り、今季まで通算54勝をマーク。2019年に14勝、2021年には16勝を挙げ、オールスターゲームに2度選出された。昨季5月に右肘のトミー・ジョン手術から復帰を果たし、ドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献。シリーズ第5戦ではリリー