ファッション好きの女性たちに朗報です。人気ユニセックスライン「SHORT ROUND」と、THE RAMPAGEから生まれたヒップホップユニット「MA55IVE THE RAMPAGE」の夢のコラボレーションがついに実現！YAMASHO監修による全7型のラインアップは、こだわりのシルエットやカラーで完成度抜群。さらにノベルティ配布や豪華キャンペーン、限定イベントも開催予定♡今しか手に入らない特別感をぜひ楽しんでみてください