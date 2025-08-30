百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。今月のゲストは、昨年、シニアメジャータイトルを獲得した増田伸洋。武井が目指す舞台で戦うトップシニアプロとのハーフは〝武井のスイングを徹底的に直す〞回となった。 親子鷹・増田伸洋にイチから教わる！ 増田伸洋（写真右） ●ますだ・のぶひろ／1973年生まれ、千葉県出身。175cm、85kg。高