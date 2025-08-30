「愛の不時着」ヒロインのソン・イェジンが、自身のインスタグラムに3日連続で、イタリア北部ベニスでの写真をアップした。29日には「昨日のあれこれ。ドキドキ、またと来ない今日を楽しもうと思います。美しい仲間たちと一緒に、この驚くべき瞬間を楽しむつもりです」の文とともに、白のドレスと白いハイヒールで、ホテルの部屋内の写真をアップした。鏡の前に立って自撮りしたショットや黒のドレスでベッドに座る写真などを掲載