JR九州によると、30日午前8時33分ごろ、枝光駅で上り普通列車（博多7時14分発門司港行）の乗客を急病になり救護した。この影響で同10時現在、同線門司港〜赤間、日豊線小倉〜大分で上下線に遅れが出ている。