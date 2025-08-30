人気キャラクター・ガンダムがデザインされたチャーター機で大阪の空を遊覧するツアーが開かれました。躍動感あるガンダムが描かれた「ＪＡＬガンダムＪＥＴ」。大阪・関西万博にガンダムパビリオンが出展していることを受け、日本航空とバンダイナムコホールディングスがコラボした特別仕様の機体です。２９日は抽選で選ばれた約１４０人がガンダムジェットに乗り大阪の空を飛ぶイベントで、機内ではガンダムパビリオンの解