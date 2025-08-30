フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）の勢いが止まらない。２８日（日本時間２９日）の本拠地ブレーブス戦でＭＬＢ公式記録では２１人目となる「１試合４本塁打」を記録。一気に４９号にまで伸ばし、ドジャース・大谷翔平投手（３１）とのナ・リーグ本塁打王争いでリードを４本差にまで広げた。大谷が３年連続本塁打王を逃した場合、ＭＶＰレースはどうなるのか。米メディア「ファンサイデッド」は「カイル・シュワバ