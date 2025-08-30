2025年8月30日放送の「ぶらり途中下車の旅」は日比谷線の旅。旅人は、羽鳥慎一。日比谷線中目黒駅から北千住駅を結ぶ全長20.3キロの路線です。2020年6月に、虎ノ門ヒルズ駅が加わり、全22駅となりました。街並みが目まぐるしく変わる六本木や銀座のような賑やかな街から、仲御徒町や北千住など下町情緒残る街まで様々な表情を持った路線です。今週の旅人：羽鳥慎一1971年3月24日生まれ、埼玉県出身。1994年日本テレビ入社。「ズー