多くの方が「何かあっても立ち止まるわけにはいかない」「動き続けていなければならない」、というような強迫観念を持っているかのように見えます（写真：ペイレスイメージズ1（モデル）／PIXTA）「うちの職場、本当に忙しいんです」「仕事で結果が出せてないのに、休むなんてムリ」「周りが頑張ってるのに、自分だけつらいなんて言えません」精神科医・産業医として、23社の社員の悩みに寄り添う、尾林誉史医師には、こんな悩みが