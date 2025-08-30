50周年イヤー最終日に開催商船三井さんふらわあは2025年8月28日、大阪−志布志航路の就航50周年を記念したイベント「大阪志布志（鹿児島）航路 就航50周年フェスティバル BEYOND」を開催すると発表しました。 【50％オフになるの!?】これが「さんふらわあ」大阪志布志（鹿児島）航路です（画像）開催日は、50周年イヤーの最終日となる2025年9月30日です。当日は同航路の旅客運賃が総額50％オフとなり、希望者には乗船記念品