[8.29 ブンデスリーガ第2節 ハンブルガーSV 0-2 ザンクト・パウリ]ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが29日、敵地でのブンデスリーガ第2節ハンブルガーSV戦(○2-0)で加入後初アシストを記録した。今夏にシントトロイデンから完全移籍した藤田はボランチで先発出場。1-0の後半15分、自陣からのスルーパスでFWアンドレアス・フントンジのGKとの1対1を演出し、追加点を呼び込んだ。藤田はそのまま90分間プレー。ザンク