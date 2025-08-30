◇米女子ゴルフツアーFM選手権第2日（2025年8月29日米マサチューセッツ州TPCボストン＝6598ヤード、パー72）第2ラウンドは日没サスペンデッドとなったが、47位から出たAIG全英女子オープン覇者の山下美夢有（24＝花王）は8バーディー、2ボギーの66の好スコアをマークし、通算7アンダーで暫定7位に浮上した。首位とは4打差。ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じた山下は「今日は比較的ショットも安定していた