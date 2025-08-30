¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÅöÆü440¥­¥íÌ¤Ëþ¤ÎÇÏ¡Û ÅöÆü¤ÎÇÏÂÎ½Å¤¬440¥­¥íÌ¤Ëþ¤ÎÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦9¡Ï¡£ 23Ç¯¤Ï¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÎÎÉ·ìÇÏ¥µ¥ê¥¨¥é¤¬①¿Íµ¤¤Ç£·Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¥í¥ó¥°¥é¥ó³«ºÅ¤Î¿·³ãºÇ½ª½µ¡£¹Ó¤ì¤¿ÇÏ¾ì¤òÁö¤ë¤Ë¤ÏÇÏ³Ê¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¡£ ¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª¡ÚÃæ£²½µ°ÊÆâ¤ÎÎ×Àï¡Û Ãæ£²½µ°ÊÆâ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤­¤¿ÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦13¡Ï¤ÈÁ´ÌÇ¡£ ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹ó½ë¤È¤Ê¤ëº£¤Î²Æ¤Ç¤Ï´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ï