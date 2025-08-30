元プロ野球選手の長嶋一茂が２９日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、２２日放送で途中退席した理由を明かした。一茂は２２日の放送で、クイズの答えに納得いかず「俺、帰るよ！俺は帰るからな！」とブチギレぎみに立ち上がり、マイクを外して突然スタジオを出て行ってしまった。ＭＣのサバンナ高橋茂雄は涙目になりスタジオはシーン。結局、一茂はスタジオに戻って来たが、高橋は涙目で「おかえり！」と喜んでいた。一