カナダ発のアートウォッチブランド「LAPHONT（ラフォン）」から、まるでアートな新作ウォッチがお目見え。手元に個性を添えてくれるだけでなく、デイリーで使いやすい軽やかな装着感も魅力ですよ。2025年8月30日（土）11時より、NUBIAN（ヌビアン）店頭および公式オンラインストアにて先行販売がスタートします。「ラフォン」の時計が、もはやアート！ラフォンは、2024年にカナダ・モントリオールで誕生したアートウォッチブランド