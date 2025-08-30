ⓒ COVER令和のこどもニュース番組「週刊情報チャージ！チルシル」9月6日放送回に、宝鐘マリンが出演する。「週刊情報チャージ！チルシル」は、家族で楽しみながら世の中で起きていることがわかるニュース・ジャーナル番組で、当放送の特集テーマは「どうなってるの？日本の水事情」だ。そこで登場するのが、水辺で暮らす海賊の宝鐘マリンというわけだ。海賊船を買うのが目標で今は陸でVTuberをしている宝鐘マリンだが、番組