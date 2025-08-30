この記事をまとめると ■EV分野での提携検討からはじまった日産とホンダの統合交渉 ■日産の巨額赤字や意思決定の遅さが障害となり2025年3月に破談 ■市場構造の重複や三菱の消極姿勢も統合困難を示していた 破談に終わった一大統合案 日産とホンダは、2024年3月に、おもに電気自動車の分野で提携に向けた検討を開始すると発表した。このあと、同年12月には経営統合に向けた基本合意書を締結したが、2025年2月に入って破談が公表