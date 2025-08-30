◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝８月３０日、栗東トレセン前走を好時計で勝ったスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、レース前日は軽めの運動で競馬に備えた。高野調教師は「追い切りから、また良くなった感じがしますね。乗った感触がとてもいいです」と胸を張った。初戦は５着に敗れたが、実戦を経験したことで、２戦目の前走ではパフォーマンスが一気に