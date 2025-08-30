【ニューヨーク＝小林泰裕】米格安航空大手スピリット航空は２９日、日本の民事再生法にあたる米連邦破産法第１１章の適用をニューヨーク州の連邦破産裁判所に申請したと発表した。昨年にも同法第１１章の適用を申請しており、１年足らずで２回目の経営破綻となる。発表によれば、スピリットはフロリダ州などを中心に運航しており、負債総額は１０億〜１００億ドル（１４７０億〜１兆４７００億円）。裁判所の監督下で債務を削