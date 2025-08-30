◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝８月３０日、栗東トレセンキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）は、レース前日のこの日、坂路で６３秒９―１５秒３をマークして元気いっぱい。松下調教師は「変わりなく順調です。暑さも今のところ大丈夫ですよ」と笑みを浮かべた。前走は４角３番手から伸びて抜け出したが、特に残り１ハロンを切ってからの脚は上々だった