30日(土)午前9時、トンキン湾で、台風14号「ノンファ」が発生しました。日本への直接的な影響はない見込みです。台風14号「ノンファ」発生30日(土)午前9時、トンキン湾で台風14号「ノンファ」が発生しました。中心気圧は996hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風14号は今後、西よりに進む見通しで、日本への直接的な影響はない見込みです。台風の名前「ノンファ」は、ラオスが用意した名前で「