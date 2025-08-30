警視庁には「大使館リエゾン（連絡係）」という仕事がある。その実態とはどのようなものか。元警視庁公安部外事課で、「リエゾン」としての勤務経験がある勝丸円覚さんは「外交官が犯罪に巻き込まれた場合、現場の警察官との間には、捜査権といわゆる『外交特権』の摩擦があることに加え、語学力の壁がある。そこで双方の論理を知るリエゾンの出番となる」という――。※本稿は、勝丸円覚『日本で唯一犯罪が許される場所』（実業之