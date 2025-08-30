イランへの要求を記者団に説明する英国のウッドワード国連大使（中央）ら＝29日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は29日、英仏独がイランの核合意違反に基づき要請した国連制裁を復活させる手続きについて協議する緊急の非公開会合を開いた。英仏独は会合前、核合意再建に向けた米国との交渉再開などを提案してもイランが受け入れなかったと批判した。イランは会合後、英仏独の提案は「