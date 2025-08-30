【ワシントン＝池田慶太】英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）は２９日、米国のトランプ大統領が１８日に欧州とウクライナの首脳と会談した際、停戦後のウクライナに中国の平和維持部隊派遣を提案していたと報じた。事実であれば、トランプ氏がロシアの提案を支持していたことになる。同紙によると、提案は米ホワイトハウスで開かれた米欧とウクライナの首脳会談で行われた。トランプ氏は約１３００キロ・メートルの戦線に