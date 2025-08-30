ダイヤモンドバックス戦の3回、一塁内野安打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは29日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場し、3打数1安打だった。チームは0―3で敗れ、連勝が4で止まった。カブスの鈴木はロッキーズ戦に「3番・指名打者」で先発し、4打数2安打で16日以来の複数安打。試合は11―7で勝った。レッドソ