趣味で作ったアクセサリーやハンドメイド作品をフリマアプリで販売する方が増えています。 しかし、「売上が数千円だから税金は関係ないだろう」と考えるのは安易かもしれません。たとえ趣味の延長であっても、一定の条件を満たせば課税対象となり、確定申告しなければなりません。 そこで本記事では、フリマアプリで月5000円の売上を上げた場合に税金がかかるかどうかを紹介し、課税に対する判断基準や注意点につ