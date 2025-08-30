中島飛行機の学徒動員の合間に撮影。上着だけセーラー服に着替えている生徒もいる。中央列右から２人目が馬場あき子さん＝馬場さん提供歌人の馬場あき子さん（９７）は太平洋戦争末期、学徒動員で戦闘機に取り付ける発動機（エンジン）の台座を作っていた。空襲が激しさを増すなか、ともに旋盤を回した友人から長唄を教わり、心の中で口ずさんだ。戦後８０年を迎えた今年、体験を語ってもらった。《ジュラルミンの熱き切子（き