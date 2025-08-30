子どもと二人で暮らすシングルマザーにとって、毎月の家賃負担は大きな悩みのひとつです。年収が限られている中で、少しでも住居費を抑えたいと考える方も多いでしょう。 そんな中で注目されるのが、市営住宅の利用です。では、年収250万円のシングルマザーが市営住宅に入った場合、実際の家賃はどれくらいになるのでしょうか？ この記事では、家賃の計算方法や優遇制度、注意すべきポイントを解説します。