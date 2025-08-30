厳選したミルクと良質なチーズで人気の【東京ミルクチーズ工場】から、待望の季節限定スイーツが登場します。「トリュフ＆チェダークッキー」は、北海道産牛乳とチェダーチーズを練り込んだ生地にトリュフを加え、さらにトリュフ風味のチョコをサンドした特別な一品。シックなパッケージは高級感たっぷりで、大切な方への贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです。 東京ミルクチ