事務職であればおそらく当然のように、普段から使っているパソコン（PC）。ただ、あらためて考えてみると「PCが使えない」という人だって、世のなかには存在するはずです。使えるのか、使えないのか。多くのママたちにとってそれが明確になるのは、もしかするとPTAの役職決めの場かもしれません。パソコンが使えるのは30代後半〜40代？その上も下も使えない？『PCがまったく使えない、スマホなら見られる。そんなママたちがPTAに多