戦争によって、トラウマ体験をしたのは兵士だけとは限らない。命からがら生き延びた一般市民も同じ危険にさらされていた。世界で唯一、原爆投下されたこの国でなんとか命を拾った人もまた、今でも癒えない深い傷を負っている。 【画像】病と原爆を結びつけて考えるようになったきっかけとなった「第5福竜丸事件」 『ルポ戦争トラウマ日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届け