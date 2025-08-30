歌手のhitomi（49）が29日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演。長男との食にまつわるエピソードを披露した。hitomiは16歳の長女、10歳の長男、8歳の次男、5歳の三男を育てる、4児のママ。子供たちの食の好き嫌いについてトークを繰り広げた。この日の朝、食卓にキャベツの味噌汁を出したところ長男は気だるげな表情で無言の抵抗。「“どうしたの？食べなよ”って言ったら