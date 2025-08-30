¡þ¥É¥¤¥Ä1ÉôÂè2Àá¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡Ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SVÀï¤Ç²ÃÆþ½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯¡£1¡½0¤Î¸åÈ¾15Ê¬¤Ë¼«¿Øº¸´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤ÏËþ°÷¤Î5Ëü7000¿Í¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¤¿¡È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼